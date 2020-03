Silver Pages – Senior Resource Directory , The Best of Times magazine , TBT Website, and TBT radio show Please show your support our loyal advertisers and sponsors: AARP Louisiana (225) 376-1145 www.aarp.org/la AC Duct Cleaners (318) 218-0770 Accucare Medical Home medical equipment and supplies (318)687-1444 www.accucaremedical.org Arthritis and Rheumatology Clinic Dr. Robert E. Goodman (318) 424-9240 www.arthdoc.com Azalea Estates – Assisted Living Facility (318) 797-2408 www.azaleaestates.com Balentine Ambulance (318) 222-5358 www.balentineambulance.com Beyond Digital Imaging (318) 869-2533 www.beyonddigitalimaging.com Cedar Hills Senior Apartments (318) 861-6915 Centuries Memorial and Hillcrest Memorial (318) 686-4334 www.dignitymemorial.com Diamond Jacks Casino and Resort – Bossier City (318) 678-7777 www.diamondjacks.com Dr. Mona Douglas with Vision Eye Care (888) 243-2020 www.IALBS.COM Elite Health Solutions – Companion Services (318) 213-5483 www.elitehealthsolution.com Feist-Weiller Cancer Center (318) 626-1000 www.feistweiller.org Fussell and Goodyear Insurance Advisors (318) 861-8697 www.fgiala.com Hebert's Town and Country of Shreveport Dodge, Chrysler, RAM and Jeep Dealer (318) 221-9000 www.hebertstandc.com Highland Place – Skilled Nursing and Rehab Facility (318) 221-1983 www.highlandplacernc.com Humana Health Plans (318) 383-5969 www.humana.com J. J. Conway – Arklatex Leadership Institute (318) 299-5472 www.buildingwealthtogether.com Kyle A. Moore, Elder law attorney (318) 222-2100 www.weems-law.com Lex Plant Farm Landscaping, Irrigation and More (318) 797-6035 Louisiana Medicare Patrol (877) 272-8720 www.stopmedicarefraud.org Medicare and Medicaid Advisors (877) 279-7070 MedCentris – Wound Healing Institute (318) 239-7045 www.medcentris.com Monjunis Italian Café and Grocery (318) 227-0847 www.monjunis.com Mid South Orthopaedics Dr. John Ferrell (318) 424-3400 www.wkhs.com Ochsner Health System LSU Health Shreveport (318) 626-0000 www.ochsnerlsuhs.org Planchard Eye Clinic Dr. Tom Planchard (318) 212-7820 www.planchardeye.com Providus Financial Services Dewey Burchett (318) 572-4662 www.providusfinancial.com Regional Hospice Group Comprehensive hospice care services (318) 524-1046 Rinchuso’s Plumbing Company (318) 671-1820 www.rinchusosplumbingandheating.com Rose-Neath Funeral Homes (318)222-0348 www.rose-neath.com S.A.F.E. Planning, Inc. (318) 869-3133 www.safeplanningseminars.net Sam Stroope, Hairstylist (318) 868-8708 Shreveport Little Theatre (318) 424-4439 www.shreveportlittletheatre.com Shreveport Symphony Orchestra (318) 227-8863 www.shreveportsymphony.com Shreveport Regional Airport (318) 673-5370 www.flyshreveportfirst.com Southwestern Electric Power Company (888) 216-3523 www.swepco.com Strand Theatre of Shreveport (318) 226-8555 www.thestrandtheatre.com The Blake at Bossier City – Assisted Living Facility (318) 752-6611 www.blakeliving.com/bossiercity The Bridge – Alzheimer’s and Dementia Resource Center (318) 780-7906 www.alzagency.org Tri-City Charter (903)663-5514 www.tricitycharter.com Waterview Court – Independent Living Center (318) 524-3000 www.blueharborseniorliving.com WK Eye Institute Dr. Chris Shelby (318) 212-3937 www.thecataractsurgeons.com The Oaks of Louisiana – Independent living Center (318) 212-6257 www.oaksofla.com Willis Knighton Health System (318) 212-9562 www.wkhs.com