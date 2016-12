Gold Pages of preferred businesses for seniors and boomers in the area May 3rd, 2016

Gold Pages As of May 1, 2016 The Best of Times recognizes the following businesses who have made an extended commitment to your health and well being: Ambulance Services Balentine Ambulance Service (318) 222-5358 www.balentineambulance.com Artificial Limbs and Braces Snell’s Orthotics and Prosthetics (318) 424-4167 www.snellsonline.com Automobile Services AP Windshield Repair and Replacement (318) 470-5027 Hebert’s Town and Country of Shreveport (318) 221-9000 www.hebertstandc.com Yokem Toyota of Shreveport (318) 798-3773 www.yokemtoyota.com Associations and Organizations Bossier Council on Aging (318) 741-8302 www.bossiercoa.org Caddo Council on Aging (318) 676-7900 www.caddocoa.org Food Bank of Northwest Louisiana (318) 675-2400 www.foodbanknla.org Louisiana Health Care Quality Forum (225) 300-4824 www.lhcqf.org The Best of Times (318) 636-5510 www.thebestoftimesnews.com Webster Council on Aging (318) 371-3056 Care Providers Companion Home Services (318) 429-7482 New Horizons Independent Living Center (318) 671-8131 www.nhilc.org Cemeteries/Funeral Homes Centuries Memorial (318) 686-4334 www.centuriesmemorialfh.com Hill Crest Memorial (318) 949-9415 www.hillcrestmemorialfh.com Durable Medical Equipment and Supplies FastServ Medical (800) 256-2601 www.fastservmedical.com Hoveround (800) 719-9964 www.hoveround.com/besttimes Educational Courses Bible Correspondence Course (318) 797-6333 Entertainment DiamondJacks Casino and Hotel of Bossier City (318) 678-7777 www.diamondjacks.com Sci-Port Louisiana’s Science Center (318) 424-3466 www.sciport.org Shreveport Little Theatre (318) 424-4439 www.shreveportlittletheatre.org Shreveport Symphony Orchestra (318) 227-8863 www.shreveportsymphony.com Strand Theatre of Shreveport (318) 226-8555 www.thestrandtheatre.com Emergency Response Systems Acadian OnCall (800) 259-1234 www.acadianmedicalalertsystems.com Estate Planning/Legal Services The Elder Law Practice of Kyle A. Moore (318) 222-2100 www.weems-law.com John E. Settle, Jr., Attorney at Law (318) 742-5513 www.settlelawfirm.com Financial Services Edward Jones- John L. Albritton (318) 671-1991 www.edwardjones.com Hearing Aides Audibel of Shreveport (318) 425-5417 www.audibelofshreveport.com Home maintenance and repairs AC Duct Cleaners (318) 218-0770 Rinchuso’s Plumbing and Heating, Inc. (318) 671-1820 Tiger Pools and Spas (318) 207-6870 www.tigerpoolsandspas.com TJ’s Mighty Movers (318) 429-7592 Hospice Care Providers LifePath Hospice (318) 222-5711 www.lifepathhospicecare.com Regional Hospice Group (318) 524-1046 St. Joseph Hospice (318) 222-8723 www.stjosephhospice.com Photo and Video Services Beyond Digital Imaging, LLC (318) 869-2533 www.beyonddigitalimaging.com Medical/Physician Services Diabetes Assessment and Management Center of Shreveport (318) 212-1194 www.diamc.com Dr. Andrea Dean, AuD (318) 212-3960 Dr. Mona Douglas, Optometrist (888) 243-2020 www.ialvs.com Gastrointestinal Specialists, A.M.C. (318) 631-9121 www.gis.md Mid South Orthopaedics Dr. John J. Ferrell (318) 424-3400 Pierremont Eye Institute Dr. Chris Shelby (318) 212-3937 Planchard Eye and Laser Center (318) 230-7083 www.planchardeye.com Products and Devices The Library of Vapor (318) 584-7227 www.libraryofvapor.com Psychiatric Care Brentwood Hospital (318) 678-7500 www.brentwoodbehavioral.com Senior Living Options Azalea Estates Assisted Living (318) 797-2408 www.azaleaestates.com Canaan Tower Apartments (318) 222-4230 Cedar Hills Apartments (318) 861-6915 Garden Park Nursing and Rehabilitation Center (318) 688-0961 Highland Place –Rehab and Nursing (318) 221-1983 www.highlandplacernc.com Jordan Square Apartments (318) 227-2591 Savannah Grand of Bossier City (318) 549-1001 www.savannahgrandbossiercity.com The Oaks of Louisiana (318) 212-6257 www.oaksofla.com Waterview Court (318) 524-3300 www.waterviewcourtseniorliving.com